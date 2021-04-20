Канализационные стоки сбрасывают в реку в Тульской области

Тула, 20 апреля. Жителей города Узловая Тульской области беспокоит то, что загрязняют местную речку Любовка. Они поставили в известность экологов, которые незамедлительно выехали на место.

«Нам сообщили, что речку Любовка, расположенную в непосредственной близости с очистными сооружениями, сбрасывают неочищенные канализационные стоки», — рассказал ФАН председатель Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» Вадим Баранов.

В ходе проверки специалисты выяснили, что на одном из участков канализационной сети произошел разрыв трубы. Это случилось относительно недавно, во время паводка, в результате изменения плотности грунта. Устранить аварию планируется ближайшие две недели.

«Ситуацию держим на контроле. Будем делать все возможное, чтобы ускорить процесс ремонта трубы. Мы очень благодарны неравнодушным людям, которые обращают внимание на такие ситуации и сообщают о них. Мы могли бы не сразу узнать о произошедшем. А чем больше проходит времени, тем больший урон мог бы быть нанесен окружающей среде», — отметил собеседник ФАН.

Ранее ФАН сообщал о том, что экологи обнаружили свалку ртутных ламп под Тулой. Было установлено, что опасные отходы пролежали здесь, как минимум, с осени.