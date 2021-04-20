Римские власти собрали армию божьих коровок для борьбы с американскими вредителями

Рим, 20 апреля. Римские чиновники решили воспользоваться помощью божьих коровок, чтобы уничтожить американских древесных паразитов, терзающих итальянские сады с 2015 года, сообщает The Times.

Итальянские сосны пинии — одни из самых узнаваемых деревьев Аппенинского полуострова. Ими были усажены улицы итальянских городов, и в особенности Рима, в годы правления фашистского вождя Бенито Муссолин. Он отождествлял эти растения с наследием Древнего Рима. Однако в 2015 году в город Неаполь на юге Италии попал американский подвид крайне трудноискоренимого паразита — сосновая щитовка, которая распространилась по всей стране. Насекомые «высасывают пинии досуха», жалуются местные жители.

Решение нашли чиновники римской администрации. Вместо использования дорогостоящих химикатов, к которым паразиты постоянно адаптируются, власти решили прибегнуть к помощи естественных врагов щитовок — божьих коровок. С инициативой выступил глава местного управления по охране окружающей среды Рино Фабиано.

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«Божьи коровки могут помочь, потому что это борьба природы против природы. Римские сосны стареют и уже находятся под угрозой гибели из-за постоянных дорожных работ и прокладки кабеля, которые разрушают их корни. Поэтому появление жука-паразита — это настоящее ЧП», — признался Фабиано в комментарии прессе.

При содействии бывшего эксперта по программному обеспечению Массимо Пройети Рокки, подсмотревшему технологию защиты от паразитов у жителей Сан-Франциско конца XIX века, власти начали устанавливать большие деревянные ящики в кроны сосен-зонтиков. В ящиках божьи коровки смогут размножаться и защищаться от хищных птиц.

Италия — одна из первых европейских стран, наравне с Грецией, открывшая границы для туристов из России. Эту страну хотят посетить большинство российских граждан, что следует из проведенного сервисом ТуТу.ру опроса. Официальный представитель Рима в Москве Паскуале Террачано уже объявил, что летом туристический поток в Италию возобновится.