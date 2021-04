Богатые тоже платят: что заставляет страны Персидского залива вводить НДС

Оман ввел 5-процентный налог на добавленную стоимость (НДС), тем самым став четвертой страной Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), принявшей закон о «налоге на потребление». При этом до 2018 года богатые страны региона не пользовались подобными формами налогообложения.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, что заставило страны Ближнего Востока пойти на подобные меры и какие социально-экономические последствия это повлекло за собой.

НДС в ССАГПЗ

История данного налога в арабских странах началась в июне 2016 года — с соответствующего постановления совета шести государств. Подобный шаг был принят, прежде всего, из-за нестабильности мировых цен на нефть. Страны Персидского залива, «наполняющие» казну за счет продажи углеводородов, обнаружили себя в ситуации дефицита бюджетов. Новый налог должен был смягчить именно эту проблему.

Предполагалось постепенное введение НДС, что было вызвано необходимостью выработки соответствующей юридической базы. Так, лишь в 2018 году был реализован первый этап, подразумевающий введение нового налогового режима для организаций, имевших доход от 500 тысяч до миллиона долларов. Вторая фаза распространяет обязательства на все предприятия. Изначально дата ее начала не была определена и остается неизвестной до сих пор, так как арабские страны с 2018 года существенно «рассинхронизировались». Главным образом это касается размера НДС и дат его введения.

#Oman goes live with 5% VAT. Country becomes fourth in GCC to introduce tax https://t.co/AoNl72sJWw — Gulf News (@gulf_news) April 16, 2021

Ряд товаров и услуг налогом не облагается. В их число входят финансовые операции, здравоохранение, образование, общественный транспорт, покупка земли, продажа жилой недвижимости и аренда, военные и дипломатические поставки. Кроме того, добавочная стоимость не распространяется на основные продукты питания, медикаменты и медоборудование, инвестиции в драгоценные металлы и углеводороды, а также на весь экспорт и на товары, соответствующие законам шариата.

Страны ССАГПЗ не смогли сформировать единую фискальную политику, что связано как с различием их внутриэкономического положения, так и с долгосрочными планами отдельных правительств. Кроме того, для всех стала неожиданностью пандемия коронавируса, нанесшая существенный удар по бюджетам.

Шесть стран — шесть экономик

Саудовская Аравия

В настоящий момент королевство является единственным членом ССАГПЗ, ужесточившим налог: с июля 2020 года он составляет 15%. Это повышение было вызвано пессимистичным прогнозом экономики. Ожидалось, что по итогам 2020 года ВВП страны снизится на 5,4%, то есть на 43 миллиарда долларов, и НДС должен был во многом компенсировать это обстоятельство. Однако по итогам года валовый продукт Саудовской Аравии обрушился на 6,8%. «Добирать» пришлось временной приостановкой социальных выплат и субсидий для бизнеса.

«Это решение, как и любое другое решение, может быть пересмотрено с божьей помощью, когда этот кризис закончится», — комментировал ситуацию министр торговли королевства Маджид бин Абдалла Аль Касаби.

Кроме того, пандемия наложилась на период обширных экономических реформ, проводимых Эр-Риядом. Скорее всего, реализация плана «Видение 2030» затормаживается.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)

Несмотря на падение ВВП по итогам года на 4,5%, в Абу-Даби воздержались от поднятия НДС по примеру «большого брата». При этом меры поддержки населения и экономики не приостанавливались.

«ОАЭ всегда принимают меры предосторожности и запускают финансовые инициативы, направленные на защиту национальной экономики и поддержку различных секторов бизнеса», — сообщал заместитель министра финансов Юнис Аль Хури.

Для стран ССАГПЗ характерна одна особенность: будучи безналоговыми юрисдикциями, они столкнулись с отсутствием фискального законодательства и соответствующих контролирующих органов. Примечательно, что в ОАЭ налоговая служба возникла первой. Вместе с этим были приняты ключевые законы, регулирующие НДС. На протяжении последних лет эти положения постоянно видоизменяются и совершенствуются, становясь гибче.

Бахрейн

Островное королевство ввело НДС лишь в январе 2019 года, ознакомившись перед этим с опытом Абу-Даби и Эр-Рияда. В текущем налоговом законодательстве Бахрейна существует множество мелких отличий от аналогичных документов в ОАЭ и Саудовской Аравии. При этом Манама не выходит за рамки законов и договоренностей ССАГПЗ.

Совершенно очевидно, что НДС является элементом западных систем налогообложения. Новая система хозяйствования в Бахрейне и иных арабских странах укладывается в преамбулу к конституции королевства:

«Необходимо, чтобы мы прислушались и посмотрели на всемирное наследие как Запада, так и Востока, адаптируя то, что мы считаем благоприятным, подходящим и совместимым с нашей религией, ценностями и традициями, и подходит нашим обстоятельствам».

Оман

Изначально Маскат планировал ввести новый налог с 2019 года по примеру Бахрейна. Однако этот шаг был отсрочен в связи с затянувшимся согласованием положений нового документа. В результате закон был принят в октябре 2020 года и вступил в действие ровно через шесть месяцев — в апреле.

#Oman : VAT of 5 % introduced for first time today - the 4th Gulf country to bring in a tax - ending status as tax free havens - hashtag trending in Oman with some clearly not at all happy #ضريبة_القيمة_المضافة #عُمَان pic.twitter.com/6ee7ixL1VX — sebastian usher (@sebusher) April 16, 2021

Предположительно, к концу текущего года Маскат получит свыше миллиарда долларов за счет НДС, что составит 1,5% текущего объема ВВП. Кроме того, правительство сообщило о планах введения первого в регионе подоходного налога к 2022 году.

Кувейт

Парламент эмирата неоднократно отодвигал сроки принятия закона об НДС, ограничившись акцизами на табак, газированные и энергетические напитки. Так продолжалось до тех пор, пока Международный валютный фонд, на чей кредит претендует Эль-Кувейт, не сообщил, что ожидает от страны введения нового налога до 2022 года.

J&P Daily Digest



Kuwait Ministry of Finance Introduce 5% VAT



Kuwait recently announced that the country will be introducing #VAT at 5% from April 2021. #Kuwait is a part of the Gulf Cooperation Council which consists of Saudi Arabia, Kuwait, the UAE, Qatar, Bahrain and Oman. pic.twitter.com/oad49XlPWa — J&P Accountants (@jpaccountantsuk) June 27, 2019

Сейчас правительство разрабатывает и утверждает необходимые законы, а Министерство финансов Кувейта внедряет программное обеспечение ITAS, упрощающее контроль над налоговой системой. Предположительно, все необходимые приготовления будут завершены в начале осени.

Катар

В настоящий момент затруднительно предположить, когда Доха примет закон о новом налоге. Скорее всего, это также произойдет в текущем году, как и у Кувейта.

Jan 2018: introduction of the 5% VAT, part of the GCC Unified Agreement for Value Added Tax agreement. So far implemented by KSA and UAE in Jan 2018, Bahrain in Jan 2019, postponed by Qatar, Kuwait and Oman to 2021 at the earliest.https://t.co/JOx3eIv2Fk — Quentin de Pimodan (@qdepim) July 2, 2020

Вероятно, отсрочка введения НДС связана с тем фактом, что Катар перенес 2020 год существенно легче, чем его партнеры по экономическому блоку. Объем ВВП эмирата за минувший год вырос на 0,4%.

Влияние НДС на экономику

Налог на добавленную стоимость зачастую приводит к росту инфляции и снижению покупательной активности населения. Так, например, в июне 2020 года инфляция в Саудовской Аравии составляла 0,5%, а в июле, после обновления закона — уже 6,1%. В ОАЭ в январе 2018 года инфляция равнялась 4,4%, при этом в предыдущем месяце она установилась на 2,3%. Однако же стоимость бахрейнского динара не уменьшилась после введения НДС.

A STUDY to re-examine the poverty line in Bahrain is being urged amid increasing inflation and high cost of living.#Bahrain



Read more: https://t.co/YzBrUx1x4q



(Representational image) pic.twitter.com/8FfN3d4vu1 — Gulf Daily News (@GDNonline) August 21, 2019

И в то же время налоговая ставка в 5% является одной из самых низких в мире и не может оказать существенного влияния на благосостояние граждан государств ССАГПЗ. Впрочем, в Саудовской Аравии сложилась несколько иная ситуация.

После анонсирования троекратного увеличения НДС в 2020 году королевские подданные стали массово скупать товары широкого потребления.

«Я купила ноутбук, а многие мои друзья купили автомобили. Я также купила кошачий корм: у меня есть 15 кошек, и их питание стоит около 800 долларов в месяц, так что имело смысл запастись», — вспоминает владелец кофейни по фамилии Джахдали.

По словам женщины, бизнес в стране претерпел небольшое падение из-за рационализации населением своих трат.

«…Люди стали более тщательно следить за своими расходами. Все больше наших клиентов теперь спрашивают о том, есть ли у нас карта лояльности, и они обязательно используют ее для получения бесплатной чашки кофе», — добавила предприниматель.

Рациональный подход

Объективная необходимость заставила арабские страны прибегнуть к принятию НДС как к элементу бюджетной дисциплины. С одной стороны, у государств появилась пусть и небольшая, но стабильная статья дохода. С другой — восстановление экономик замедлится из-за некоторого снижения бизнес-активности и по-прежнему будет зависеть от мирового спроса на углеводороды.

Dan Yergin: Reasonable for oil prices to be between $60 to $75 in a year's timehttps://t.co/xuOWCQwA8p — adam zaccaria Jr (@AdamZaccaria) April 20, 2021

И все же добавочная стоимость в 5% или 15% является, скорее, корректирующей мерой, а не фундаментальной с точки зрения наполнения бюджета: подобный уровень лишь смягчает его дефицит, но не означает перестройки системы его наполнения. При этом введение НДС может являться предзнаменованием дальнейшей «вестернизации» фискальных систем, включающей в себя как увеличение косвенных налогов, так и введение прямых: подоходного, имущественного и т.д.