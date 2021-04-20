Госдума одобрила в I чтении законопроект об ограничении выбросов парниковых газов в РФ

Москва, 20 апреля. Законопроект об ограничении выбросов парниковых газов, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, приняли в первом чтении в Госдуме.

Согласно проекту, Россия к 2030 году должна снизить количество парниковых выбросов до 70% к уровню 1990 года. Наряду с этим необходимо проработать стратегию развития с низким уровнем выбросов парниковых газов в стране.

Целью законопроекта стало достижение углеродной нейтральности, в связи с этим планируется установить целевой показатель сокращения парниковых выбросов.

Ранее заместитель председателя правительства Александр Новак отметил необходимость снижения выбросов парниковых газов. По его словам, к решению этого вопроса нужно подойти комплексно.