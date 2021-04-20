Блогер Николай Соболев раскритиковал устаревшие взгляды Долиной

Москва, 20 апреля. Блогер Николай Соболев встал на сторону коллеги Вали Карнавал в скандале с популярной певицей Ларисой Долиной, которая резко высказалась о творчестве девушки.

Долина считает, что люди, желающие петь, должны иметь профессиональное образование. Просто так можно исполнять песни на кухне, не демонстрируя свои «таланты» публике.

Соболев считает, что не нужно тратить пять лет, чтобы получить музыкальное образование. Более того, учиться у народных артистов не стоит, поскольку, по мнению блогера, их вкусы давно устарели.

«У Вали нет образования, но не ходите учиться у этих народных артистов, не получайте академическое образование, потому что эти люди хотят, чтоб вы их понимали. Это образование концептуально устарело», — раскритиковал Долину Соболев на своем YouTube-канале.

Prt Scr youtube.com / Gazgolder

Он пристыдил исполнительницу за то, что у нее нет педагогического образования, при этом она возглавляет кафедру в одном из столичных вузов.

Долина и Карнавал стали участницами шоу Максима Галкина «Музыкалити». Артисты устроили скандал, рассуждая о современной музыке и звездах, которые стали популярными не имея образования.