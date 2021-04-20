Участница «Колледжа» рассказала о главных трудностях на проекте

Москва, 20 апреля. Звезда «Колледжа» Анна Солодовник поделилась подробностями о шоу, на котором помогают трудным подросткам. Девушка рассказала, что ее связывает с участником Валерием Юрасовым.

Солодовник попала на проект канала СТС, поскольку не любила ходить в школу и предпочитала проводить время в соцсетях. На шоу ей пришлось бороться с некоторыми трудностями, например, с запретом на косметику, девайсы и привычную одежду.

Главным испытанием для девушки стали сеансы с психологом. В сложной ситуации ее поддержал Юрасов, пришедший на проект из-за проблем с отцом. Юноша понравился Солодовник практически с первого взгляда, поскольку показался ей очень приличным.

«Когда занимались с психологом, я очень нервничала после этих сеансов. По ночам часто плакала, а Валера пытался пробиться ко мне в комнату, чтобы успокоить меня, хотя это запрещено», — рассказала 17-летняя девушка.

Солодовник пояснила, что после встреч с психологом выматывалась и чувствовала изменения. Однако теперь участница «Колледжа» ощущает внутри некую опустошенность, от которой пока не удалось избавиться, пишет «СтарХит».

На телевидении существует еще один проект, на котором пытаются помочь молодым девушкам, отличающимся вызывающим поведением — реалити-шоу «Пацанки» канала «Пятница!». На передачу часто попадают участницы, страдающие от алкогольной или наркотической зависимости. Однако шоу, похоже, помогает не всем. Например, бывшую участницу проекта Диану Субботину ранее задержали с запрещенными веществами.