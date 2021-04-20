Россияне смогут удаленно оформлять вычеты по НДФЛ

Москва, 20 апреля. Жители Российской Федерации смогут в онлайн-формате оформлять вычеты по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

Соответствующий законопроект подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Оформление будет доступно гражданам на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

При этом срок получения налогового вычета для граждан страны будет сокращен до полутора месяцев, а срок проверки ФНС права на вычет — до одного месяца. Россиянам не придется заполнять декларацию и собирать необходимые документы, так как налоговая служба самостоятельно будет проверять данные.

Неработающих пенсионеров могут освободить от налога на банковские вклады. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы первого зампреда комитета по бюджету и налогам Михаила Щапова.