Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Россияне смогут удаленно оформлять вычеты по НДФЛ
ФБА «Экономика сегодня»
Экономика

Россияне смогут удаленно оформлять вычеты по НДФЛ

  /   Обновлено: 20 апреля 2021 15:06

Москва, 20 апреля. Жители Российской Федерации смогут в онлайн-формате оформлять вычеты по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

Соответствующий законопроект подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Оформление будет доступно гражданам на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

При этом срок получения налогового вычета для граждан страны будет сокращен до полутора месяцев, а срок проверки ФНС права на вычет — до одного месяца. Россиянам не придется заполнять декларацию и собирать необходимые документы, так как налоговая служба самостоятельно будет проверять данные.

Неработающих пенсионеров могут освободить от налога на банковские вклады. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы первого зампреда комитета по бюджету и налогам Михаила Щапова.

путин налог ндфл
Комментировать
Новости партнеров
Все новости / Экономика / Россияне смогут удаленно оформлять вычеты по НДФЛ
Рейтинг@Mail.ru