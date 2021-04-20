Украинские спецслужбы переведены в режим повышенной готовности

Киев, 20 апреля. СБУ переведена в режим повышенной боеготовности по всей территории Украины — в стране планируется провести масштабные антитеррористические учения.

Спикер СБУ Артем Дехтяренко заявил об усилении контрразведывательной и оперативно-разыскной составляющей.

«В большинстве областей страны СБУ уже проводит или вскоре проведет масштабные антитеррористические учения», — сказал он.

По словам Дехтяренко, причиной срочных мер является усиление военной напряженности с Россией и «наращивание агрессивной риторики» со стороны Москвы. Он добавил, что украинские спецслужбы осуществляют постоянный мониторинг и ведут анализ всей информации, которая может говорить об угрозах безопасности государству.

Несмотря на агрессивную риторику Киева в адрес Москвы, ряд украинских политиков все же пытается воззвать власти Украины к благоразумию. Так экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил о том, что на Украине должны восстановить отношения с Российской Федерацией, за рынок которой сегодня ведет борьбу весь мир.