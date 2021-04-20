Эфир: Итоги переговоров по Донбассу. Кто мешает договориться, обсудили в медиацентре «Патриот»

Во вторник, 20 апреля, в 14:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели онлайн-эфир на тему «Итоги переговоров по Донбассу — кто мешает договориться?».

Переговоры по Донбассу в «нормандском формате» с участием делегаций Украины, Франции, Германии и России закончились безрезультатно. По словам российских представителей, делегаты от ФРГ и Франции вместо конкретных решений «предложили безадресное декларативное политическое заявление о приверженности режиму прекращения огня» в стиле «мы за все хорошее и против всего плохого».

«В результате более чем трехчасовые переговоры закончились безрезультатно», — подчеркнул источник в российской делегации, предположив, что подвижек на внеочередном заседании рабочей группы «нормандской четверки» по безопасности, которое пройдет во вторник, 20 апреля, не будет.

Украинские силовики намеренно убивают жителей Донецкой Народной Республики для эскалации конфликта в Донбассе, заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

Может ли участие Франции и Германии остановить гражданскую войну на Украине? Что может сделать Россия для спасения мирных жителей Донбасса? Почему Запад поддерживает украинских националистов?

На вопросы в рамках нашего эфира ответили специалисты: публицист, эксперт Центра социально-консервативной политики Игорь Кимаковский, депутат Верховной рады Украины V-VI созывов Алексей Журавко.