Специалист рассказал, как показал себя Петербург на Всероссийском форуме службы крови

В ходе онлайн-конференции на тему «Донорство в России», проведенной ФАН и Медиагруппой «Патриот», на связь вышел Станислав Давыдов, специалист по пропаганде Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга. Вместе с коллегами он находится на XIII Всероссийском форуме службы крови в Уфе, где обсуждаются острые вопросы донорского движения в России.

«Главный вопрос — это сложенная работа службы крови в период пандемии: приглашение доноров, соблюдение предписанных мер, сбережение здоровья и донора, и сотрудников учреждений службы крови. И конечно, практика обмена опытом между сотрудниками таких учреждений очень важна, потому что у каждого своя специфика», — рассказал специалист.

По словам Давыдова, второй важный момент, который поднимался экспертами в рамках форума, — это заготовка антиковидной плазмы.

«Очень важное направление деятельности службы крови. Оно началось, если мы говорим про Санкт-Петербург, в мае 2020 года. И непосредственно мы представляли не только цифры, а ту практику, которая была в городе. Наши коллеги из регионов страны тоже представляли свои презентационные материалы», — отметил Давыдов.

Отметим, что Всероссийский форум службы крови проходит ежегодно в честь Национального дня донора. Мероприятие направлено не только на профессиональный обмен опытом и знаниями в этой сфере, но и на развитие массового добровольного донорства крови в стране.

«Каждый год выбирается какой-то город, чаще всего это крупный мегаполис. На форуме более 500 гостей и не каждый город готов масштабно провести пленарные заседания и концертные программы», — объяснил выбор географической точки эксперт.

Ранее представитель Национального центра социальной помощи прокомментировала использование препарата «КОВИД-глобулин», разработанного на основе плазмы крови переболевших коронавирусом.