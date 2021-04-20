Эксперт назвал имя человека, просверлившего отверстие в российском космическом корабле

Москва, 20 апреля. Эксперт Вадим Лукашевич на своей странице в Facebook назвал имя человека, который сделал отверстие в обшивке российского космического корабля, пишет «ПолитПазл».

30 августа 2018 года на международной космической станции (МКС) была зафиксирована утечка кислорода. Это произошло внутри бытового отсека корабля «Союз МС-09», состыкованного с модулем «Рассвет». После тщательной экспертизы выяснилось, что причиной этому послужило механическое сквозное отверстие, проделанное в районе ассенизационно-санитарного устройства. Также отмечается, что оно было сделано лишь с восьмой попытки.

По мнению члена-корреспондента РАН Олега Атькова, характер повреждения доказывает, что отверстие сделал психически неустойчивый человек и, скорее всего, он в школе прогуливал уроки труда. Под это писание подходит лишь один человек — американская бортинженер Серина Ауньон-Чанселлор. Интересно, что американка действительно была нездорова. Во время пребывания на МКС у нее возник тромб в одном из сосудов шеи.

«Ну, коль пошли утечки, теперь можно и сказать, как все было на самом деле с дыркой в бытовом отсеке «Союза». Ее действительно просверлила американская астронавтка Серина Ауньон-Чанселлор. Нервный срыв в условиях сильнейшего стресса», — пролил свет на историю, которая чуть не стала трагической, Вадим Лукашевич.

Лукашевич считает, что в Роскосмосе знали о недуге Серины, но по просьбе Вашингтона держали информацию в тайне. Но она все же всплыла наружу благодаря Дмитрию Рогозину.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Рогозин обвинил в появлении отверстия инопланетян.