Житель Карачаево-Черкесии пытался перерезать горло помощнику прокурора

Черкесск, 20 апреля. Вооруженный ножом злоумышленник напал на помощника прокурора в Черкесске. Его задержали.

По данным СК, нападение произошло в кафе. Неизвестный приставил нож к шее мужчины, пытаясь «отомстить за брата». Дело в том, что помощник прокурора участвовал в рассмотрении дела в отношении его родственника в суде. При помощи других посетителей потерпевший смог отбиться. Однако нападавшему удалось ранить сотрудника в шею.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ст. 295 УК РФ («Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование»).