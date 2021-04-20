Аналитики ожидают укрепления рубля в преддверии послания Путина

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз курса рубля, цен на нефть и золото по итогам торгов на мировых биржах 20 апреля. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть (сорт Brent)

Во вторник утром, 20 апреля, нефть вышла из диапазона 66–67 долларов за баррель, теперь торгуется в диапазоне 67,7–67,8 доллара и продолжает движение вверх. Факторы, влияющие на стоимость нефти, остаются все теми же: с одной стороны, в мире ждут восстановления спроса в связи с вакцинацией и началом полетов, с другой стороны — число заражений растет. Аналитики обратили внимание, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила очередной недельный рекорд заражений мире.

Федеральное агентство новостей /

Нефть отреагировала на напряженность в Ливии, где в порту Эль-Харига прекратилась отгрузка из-за проблем с расчетами между Национальной нефтяной компанией и Центральным банком Ливии. Ожидается, что 300 тысяч баррелей в сутки могут уйти с рынка. Это придало позитивный импульс цене на нефть, но пока не очень сильный, отмечают эксперты.

«Цены постепенно движутся вверх, стремятся к 70 долларам. Но рабочий диапазон остается 67–70 с целью достичь 69–70 долларов», — считают экономисты.

Курс рубля

Накануне, 19 апреля, рубль оставался в узком диапазоне 76–76,3 рубля за доллар. Во вторник рубль пытается опуститься ниже 76, в моменте торгуется на уровне 75,9.

ФБА «Экономика сегодня» /

Влияние на курс рубля уже оказали санкции и дипломатический скандал в Чехии. Сейчас рынок ожидает послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, а также заседания Центробанка 23 апреля.

«Пока негативных новостей нет, и рубль будет укрепляться в ожидании позитива от послания Путина и укрепления ставки ЦБ. Если негативных новостей не появится, то рубль будет укрепляться в ближайшие дни на уровне 75–75,5», — прогнозируют аналитики.

Кроме того, Минфин РФ во вторник обозначит параметры размещения облигаций федерального займа, ведомство скорректировало программу заимствований. Эксперты ожидают, что рубль будет немного укрепляться вплоть до пятницы.

Золото

Ситуация с золотом остается противоречивой, констатируют специалисты. Накануне утром золото повышалось, а в середине дня наступила коррекция: с уровня 1788 долларов за унцию золото скорректировалось на уровень 1768. Во вторник в моменте золото повышается и торгуется на уровне 1774.

ФБА «Экономика сегодня» /

Коррекция доходности на рынке американских облигаций повлияла на золото, но если доходность начнет падать, то золото будет повышаться. Повышательный импульс для золота пока не исчерпан, поэтому возможен его рост до 1800–1820, если не появится новостей, которые прекратят это движение.

Успехи вакцинации в Европе будут усиливать позиции евро — в понедельник евро пробил психологическую отметку в 1,20 доллара и уже сегодня торгуется выше. Евро активно растет на рынке, это будет придавать слабости доллару и поддерживать цены на золото, заключили экономисты.

Ранее руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев назвал главные факторы резкого укрепления рубля. По мнению эксперта, главным событием для курса рубля в ближайшее время будет заседание Банка России.