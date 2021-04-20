Тяжелобольной Вячеслав Зайцев впервые вышел в свет после громкого скандала

Москва, 20 апреля. Знаменитый модельер Вячеслав Зайцев впервые появился на публике после скандала с сыном и семьей Гарафутдиновых, снимающей его на видео для TikTok.

Внимание к персоне тяжелобольного кутюрье привлекли ролики с его участием, опубликованные в соцсетях Гарафутдиновыми. Возмущенные поклонники считают, что состоянием страдающего от болезни Паркинсона модельера пользуются ради финансовой выгоды. Например, громкий скандал был связан с продажей билетов на 83-летие Зайцева.

Еще одним предметом обсуждений стал дом моды кутюрье, который, по мнению его бывших друзей и коллег, намеренно банкротит сын модельера Егор со своим бизнес-партнером. Гарафутдиновы же, составляющие сейчас ближайшее окружение кутюрье, уверены, что сын бросил отца и обрек его на одиночество. Зайцев-младший при этом утверждает, что его отец попал под влияние «банды», пытающейся разрушить их семью.

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Модельер высказался об отношениях с сыном в эфире шоу «Пусть говорят». Зайцев вышел в свет вместе с заместителем гендиректора своего дома моды Расулом Ахмедовым. Кутюрье передвигался при помощи трости и говорил с трудом.

«Дело в том, что мы с Егором в прекрасных отношениях, прекрасно у нас все складывается. Я, Егор, Настя, Маруся (речь идет о внучках Зайцева. — Прим. ФАН) готовим новую молодежную коллекцию, которая будет с успехом продаваться. Я думаю, что это все глупости», — прокомментировал сообщения о попытках обанкротить его дом моды Зайцев.

Слова модельера подтвердил Расул Ахмедов. По словам заместителя гендиректора Дома моды Вячеслава Зайцева, кутюрье давно помирился с сыном.

«Мы просто это не афишируем, на этом очень часто спекулируют и пытаются вбить кол между отцом и сыном. Это старая проблема, о которой люди говорят сейчас. Вячеслав Михайлович с Егором общается. Дело в том, что Егор очень занят бывает, и проблема была именно в этом», — пояснил помощник модельера.

Prt Scr youtube.com / Первый канал

Зайцев-младший не пришел в студию «Пусть говорят». Однако он высказался по поводу отношений с отцом по телефону.

«Нас разделяют, понимаете, и ссорят. Это как раз удар по нашим семейным отношениями. Понимаете? Это безумно больно», — пожаловался сын модельера.

Дом моды Вячеслава Зайцева накопил многомиллионные долги, но расплатился с ними. По словам Ахмедова, это произошло с приходом к руководящей должности сына дизайнера.