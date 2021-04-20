Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
ВСУ выпустили по территории Донбасса более 60 боеприпасов за сутки
Федеральное агентство новостей
Армия

ВСУ выпустили по территории Донбасса более 60 боеприпасов за сутки

Донецк, 20 апреля. Бойцы ВСУ шесть раз нарушили режим перемирия в Донбассе за последние сутки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что в общей сложности Вооруженные силы Украины за минувшие сутки выпустили 61 единицу боеприпасов. Под обстрел попал район поселка шахты имени Гагарина, территории около «Вольво-центра», а также села Спартак, Яковлевка и Александровка.

Бойцы ВСУ применяли 82-мм и 120-мм минометы, различные гранатометы и стрелковое оружие.

В это же время стало известно, что два бойца ВСУ подорвались при оснащении беспилотника гранатой. Один скончался на месте, второй госпитализирован в тяжелом состоянии.

Украина всу донбасс
Комментировать
Новости партнеров
Все новости / Армия / ВСУ выпустили по территории Донбасса более 60 боеприпасов за сутки
Рейтинг@Mail.ru