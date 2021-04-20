ВСУ выпустили по территории Донбасса более 60 боеприпасов за сутки

Донецк, 20 апреля. Бойцы ВСУ шесть раз нарушили режим перемирия в Донбассе за последние сутки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что в общей сложности Вооруженные силы Украины за минувшие сутки выпустили 61 единицу боеприпасов. Под обстрел попал район поселка шахты имени Гагарина, территории около «Вольво-центра», а также села Спартак, Яковлевка и Александровка.

Бойцы ВСУ применяли 82-мм и 120-мм минометы, различные гранатометы и стрелковое оружие.

В это же время стало известно, что два бойца ВСУ подорвались при оснащении беспилотника гранатой. Один скончался на месте, второй госпитализирован в тяжелом состоянии.