Новые ФАПы с современным оборудованием появятся во Владимирской области

Владимир, 20 апреля. Новые фельдшерско-акушерские пункты откроются в поселке Галицы и деревне Великово Гороховецкого района Владимирской области.

ФАПы построены по региональной программе национального проекта «Здравоохранение». Лицензии на осуществление медицинской деятельности уже получены, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Галицы являются одним из крупнейших населенных пунктов района, где проживает свыше 670 человек. В летний период численность населения увеличивается до 1200 жителей. При этом расстояние до центральной районной больницы составляет 15 километров.

В зоне обслуживания ФАПа деревни Великово располагаются десять населенных пунктов, где постоянно проживают более 800 человек. Новые медпункты оснастили современным оборудованием и мебелью. Теперь в арсенале фельдшеров — электрокардиографы, тонометры, анализаторы глюкозы, холестерина и гемоглобина, автоматические дефибрилляторы, портативные аппараты для проведения ИВЛ и так далее, пишут «Владимирские ведомости».

Ранее стало известно, что в Курской области готовятся внедрить электронные рецепты на лекарства. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» регион планирует наряду с бумажными рецептами ввести систему безбумажного документооборота.