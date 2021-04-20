Саакашвили заявил о намерении приехать в Грузию перед выборами

Тбилиси, 20 апреля. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о желании приехать в страну осенью.

По словам политика, он хочет приехать в Грузию перед местными выборами.

Ранее власти и оппозиция страны подписали соглашение о выходе Грузии из политического кризиса, предложенное Евросоюзом. Документ не подписали лишь две оппозиционные партии — «Единое национальное движение», которое выступает за Саакашвили, а также «Европейская Грузия».

В соглашение включены такие пункты, как амнистия участников протестов 2019 года, судебная и избирательная реформы, а также распределение мест в парламенте по новым правилам.

Как считает политолог Иван Аркатов, обострение политического кризиса в Грузии может развиваться по типу украинского Майдана, если на то будет воля Вашингтона.