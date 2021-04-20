Володин предложил внести поправки об иностранном гражданстве для помощников депутатов

Москва, 20 апреля. Поправки, запрещающие помощникам депутатов иметь иностранное гражданство или вид на жительство, стоит внести в российское законодательство.

Об этом заявил спикер Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании при обсуждении внесенного главой государства законопроекта о запрете иметь вид на жительство за границей и двойное гражданство для госслужащих и военных.

Ранее он рассказал, что председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс примет участие в наблюдении за выборами в Госдуму РФ в сентябре.