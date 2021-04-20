Аналитик Деев оценил перспективы рубля после интеграции России и Белоруссии

Москва, 20 апреля. Встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко назначена на 22 апреля. Между лидерами стран продолжается диалог о дальнейшей интеграции.

Санкционное давление может стать стимулом для интеграции России и Белоруссии, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он дал изданию Life.ru свой прогноз о перспективах российской валюты, если создание Союзного государства произойдет в ближайшем будущем.

«Для национальных валют такое объединение может привести к усилению позиций. Экономика двух стран получает возможности для развития, а бюджеты — дополнительные средства для пополнения», — считает он.

Объединение экономического пространства, устранение барьеров и таможен должно привести к ускорению товарооборота. Одно из перспективных направлений — экспорт белорусских нефтепродуктов через порты РФ по льготным тарифам.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко ранее назвал экономическую интеграцию с Россией приоритетным направлением для Минска.