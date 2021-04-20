Приговор бывшему сотруднику ФСБ Черкалину огласят 22 апреля

Москва, 20 апреля. Суд над подполковником-миллиардером из ФСБ Кириллом Черкалиным пройдет в четверг, 22 апреля. Пока точное время заседания неизвестно.

Экс-начальник отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин выступит в суде с последним словом. После этого судья вынесет ему приговор.

Черкалина обвиняют в мошенничестве и получении взятки в размере 850 тыс. долларов. Гособвинение попросило приговорить фигуранта к 11 годам колонии строгого режима, в том числе к штрафу в 34,3 млн рублей. Кроме того, прокурор предложил лишить его воинского звания, а также запретить ему занимать должности на государственной службе в течение трех лет после отбывания наказания.