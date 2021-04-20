Футболисты сборной России и Станислав Черчесов награждены за выступление на ЧМ-2018

Москва, 20 апреля. Игроки сборной России по футболу и наставник команды Станислав Черчесов были награждены за достижения на чемпионате мира 2018 года.

Пресс-служба сборной России по футболу в Telegram-канале сообщила, что председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин отправил спортсменам и тренеру почетную грамоту, а также специальную медаль. Игроки и наставник были награждены «За высокие спортивные достижения на Чемпионате мира по футболу 2018».

Станислав Черчесов поблагодарил Государственную Думу и Володина «за оценку игры команды» на турнире. Сборная России по футболу стала четвертьфиналистом планетарного первенства, которое впервые прошло в РФ. В плей-офф команда Черчесова уступила Хорватии, завоевавшей серебряные медали мундиаля.

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