Учительница из Краснодара выиграла грант в международном экологическом конкурсе

Призовые средства — 10 тысяч евро педагог планирует вложить в экологические проекты.

Тысячу гектаров леса — это больше двухсот тысяч деревьев и семян, их высадила вместе с волонтерами за несколько лет Елена Носенко. Она преподает биологию в школе и приобщает учеников к экологической работе. Вместе с многочисленной группой добровольцев учительница проводит различные проекты: по озеленению территорий, раздельному сбору мусора. Так, за 12 лет Елена и ее единомышленники собрали больше трех миллионов килограммов макулатуры.

«Помимо этого мы занимаемся просветительской работой среди населения о раздельном сборе отходов. Очень много у нас таких программ интересных. Мы проводим опросы, проводим акции против пластиковых пакетов, разрисовываем тканевые сумки. Мы проводим акции по сбору вторсырья, собираем макулатуру», — рассказала Елена Носенко.

Экологическая работа для Елены — это хобби, которому она посвящает почти все свободное время. 11 лет назад она организовала «Зеленую школу волонтеров», в которой объединила десятки неравнодушных людей. С проектом педагог приняла участие в международном экологическом конкурсе, который проводила в этом году французская косметическая компания. Согласно условию состязания, Елена сняла видеоролик о своей деятельности. Жюри подход, масштабы и результаты труда учителя оценило и присудило первое место.

«Когда объявили третье место, потом второе, конечно, я поняла, что я — победительница. Первое место получила. Понятно, что я очень обрадовалась. Естественно, я продолжаю вести свою деятельность. Вот уже сегодня я вновь на посадках. Так будет продолжаться, и экологическую работу свою я, конечно, не оставлю», — добавила педагог.

За победу в конкурсе педагог из Краснодара получила 10 тысяч евро — около 900 тысяч рублей. Эти средства Елена планирует потратить на воплощение своих дальнейших экологических идей. Сейчас женщина руководит программой «Посади лес» по Краснодарскому краю и стремится, чтобы движение вышло за пределы региона.