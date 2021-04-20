Во Вьетнаме раскрыли особенности российского БПЛА с искусственным интеллектом

Ханой, 20 апреля. Российский БПЛА «Молния» оснащен технологией искусственного интеллекта, что значительно увеличивает его функциональность, о его особенностях рассказали аналитики из издания Soha.

Вьетнамские военные эксперты на страницах портала Soha рассказали о перспективах российского беспилотного летательного аппарата «Молния», разрабатываемого компанией «Кронштадт». Федеральное агентство новостей представляет эксклюзивный перевод статьи вьетнамских специалистов о разработке.

Беспилотные летательные аппараты прошли долгий путь от разведчиков, до грозного оружия на поле боя. В отличие от пилотируемых самолетов, беспилотники способны выполнять более крутые маневры, внезапно появляясь над полем боя. В конце 1990-х годов в США была разработана концепция роя БПЛА.

Россия, находясь некоторое время в аутсайдерах гонки за БПЛА, быстро наверстала отставание и стала претендовать на роль лидера. Развитие технологий искусственного интеллекта и Big Data, а также появление связи стандарта 5G сделали использование БПЛА в роях самым быстроразвивающимся направлением этого вида техники.

zala-aero.com / ZALA AERO GROUP Беспилотные системы

Россия в этой сфере не отстает от конкурентов: БПЛА «Молния» является типичным представителем инновационных систем вооружения. Этот дрон благодаря турбореактивной силовой установки способен разгоняться до 800 км/ч. Воздухозаборник и сопло двигателя устроены так, чтобы уменьшить инфракрасное излучение аппарата и сделать его менее заметным для РЛС.

Использование искусственного интеллекта даст возможность «Молниям» работать в рое. Благодаря интеграции один такой дрон может играть роль «пчелиной матки», управляя роем других беспилотников. Возможна интеграция и с истребителем Су-57, что значительно расширит его возможности. Все эти характеристики российского БПЛА вызвали немалый интерес и удивление у азиатских экспертов.

Подобные беспилотники разрабатываются и на других российских предприятиях. СМИ сообщили, что конструкторы дочернего предприятия концерна «Калашников» ZALA создали беспилотный аппарат, снабженный искусственным интеллектом. Этот БПЛА также способен собираться в рои и атаковать противника.