Политолог указал, как Google может потерять Россию

Западные социальные сети и мессенджеры в последнее время стали политическим инструментом против России. К такому мнению в интервью ФАН пришел президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин.

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении Google LLC. из-за доминирующего положения на рынке сервисов видеохостинга YouTube. Ведомство полагает, что такое поведение компании может привести к ограничению конкуренции на смежных рынках, а также к ущемлению интересов пользователей.

«ФАС возбудила дело в отношении Google LLC. По мнению ведомства, компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube. Действия Google приводят к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поводом к проведению расследования послужило заявление Региональной общественной организации «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ). Она пожаловалась на действия Google по внезапной блокировке, удалению контента пользователей и аккаунтов на YouTube. В рамках рассмотрения дела ФАС России даст оценку действиям Google LLC. и их последствиям для пользователей и создателей контента.

«ФАС России установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на Youtube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий. ФАС России полагает, что такое поведение может привести к ущемлению интересов пользователей, а также к ограничению конкуренции на смежных рынках», — пояснили в ведомстве.

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Политолог Юрий Самонкин в интервью Федеральному агентству новостей сообщил, что сегодня Google LLC — одна из ведущих компаний, под контролем которой находится большое количество популярных социальных сетей, мессенджеров и видеохостингов.

«Google являлся и является ведущим цифровым международным игроком, поскольку он завязан с зарубежными социальными сетями и мессенджерами. Выходя на российский рынок, Google был просто обязан соблюдать российское законодательство. Как известно, российские пользователи, СМИ и блогеры сегодня активно работают в интернете. А это значит, что через социальные сети и мессенджерам, которые обслуживает Google, ежедневно проходит большое количество информации, связанной как с внутренней, так и с внешней политикой России», — сказал собеседник ФАН.

Эксперт сообщил, что иностранные социальные сети и мессенджеры по сигналу со стороны западных государств могут заблокировать любой пророссийский контент, тогда как прозападный остается нетронутым.

«К сожалению, в последнее время, учитывая доминирование Google в мире, мы наблюдаем некую тенденцию, что по одному сигналу, например, Youtube может заблокировать не только рядового пользователя, но и каналы целых информационных агентств. На протяжении 2019–2020 годов мы видели, как Google подвергает цензуре весь пророссийский контент. В свою очередь ярый антироссийский и прозападный контент, оскорбляющий наши институты власти, остается нетронутым. А вот патриотический контент сразу же цензурируется. В прошлом году только история с фотографией на День Победы (фото водружения Знамени Победы над Рейхстагом. — Прим. ФАН.) наделала шума, когда фото было просто заблокировано Facebook. Естественно, что в данной ситуации наши специальные органы имеют полное право проводить соответствующие расследования и направлять рекомендательные письма в адрес Google», — указал специалист.

vk.com / Юрий -Официальная страница- Самонкин

Юрий Самонкин считает, что Федеральная антимонопольная служба имеет все основания для того, чтобы провести проверку по отношению деятельности Google на территории России. Кроме того, Политолог указал, как Google может потерять рынок РФ. По его словам, это может произойти, если корпорация не прекратит выполнять указания западных государств.

«ФАС действует справедливо и в рамках российского законодательства. Сегодня Россия стремится к абсолютному суверенитету во внутренней и внешней политике, а также в сфере цифровых технологий. Мы выходим на создание отечественного безопасного интернета, речь также идет о создании собственного программного обеспечения, социальных сетей, мессенджеров и так далее. Мне кажется, преследую такую политику, Google теряет очки престижа в российском сегменте Сети. Сейчас россияне начали больше доверять отечественным платформам и альтернативным источникам, поскольку Youtube без объяснения причин блокирует документальные фильмы и другой патриотический контент. В таких обстоятельствах Google будет нести огромные убытки, если встанет вопрос о нежелательной деятельности и его работы на территории России. Поэтому сегодня в интересах компании не заниматься обслуживанием политических интересов Запада против России, а держать нейтралитет и соблюдать российское законодательство. Тогда ни ФАС, ни Роскомнадзор не будут иметь никаких претензий к Google. Но, увы, в последнее время мы наблюдаем, что западные социальные сети и мессенджеры стали политическим инструментом против России», — резюмировал Юрий Самонкин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что испугавшийся потерять аудиторию Google согласился устранить нарушения законов России.