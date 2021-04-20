Введение новых санкций со стороны ЦБ не исключают в платежной системе Qiwi

Москва, 20 апреля. Инвесторы платежной компании Qiwi получили предупреждение о возможности введения Центробанком РФ новых санкций в отношении системы.

В перечне мер указываются штрафы, запрет на проведение определенных операций, введение временной администрации. В крайнем случае также возможно лишение компании лицензии. Поводом для введения рестрикций может стать любое выявленное в ходе проверки нарушение. В мартовском отчете компании подобные формулировки не были указаны, однако упоминалось, что ЦБ может ввести текущие ограничения в качестве постоянных, пишет РБК.

Представитель платежной системы объяснил изданию, что инвесторы Qiwi получают информацию о всех гипотетических рисках, с которыми может столкнуться компания. Риск отзыва лицензии он оценил как крайне низкий, а также обратил внимание, что Qiwi находится в постоянном диалоге с Центробанком.

Сенатор Анатолий Артамонов ранее сообщил, что у россиян может появиться возможность расплачиваться с помощью цифрового рубля без доступа к интернету. Он выразил уверенность, что валюта будет востребована среди россиян.

Центробанк тем временем предложил сделать переводы в цифровых рублях между физлицами бесплатными. Зампред регулятора Ольга Скоробогатова также считает, что комиссия за оплату товаров не должна превышать комиссию системы быстрых платежей, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».