Вашингтон, 20 апреля. Белый дом направил в конгресс проект оборонного бюджета, который предполагает выделение 750 миллиардов долларов на усиление ВС США и борьбу с Китаем.

Китай остается основным приоритетом американской оборонной политики. Соединенные Штаты все еще продолжают его воспринимать как главного соперника. Поэтому Пентагон твердо настроен милитаризировать Тихий океан и укрепить свое присутствие у китайских границ. Для этих целей США увеличат свой оборонный бюджет до 750 миллиардов долларов, которые потратят на борьбу с «главным врагом» и усиление своей армии.

Согласно новому оборонному проекту, средства пойдут на развитие американского флота. США хотят увеличить количество своих подводных лодок и безэкипажных платформ. Кроме этого, планируется замена ракетных крейсеров на более современные модели эсминцев.

Вашингтон хочет инвестировать часть денег на разработку гиперзвуковых ракет. Именно в этой области США сильно отстают от своих конкурентов — России и Китая. Пентагон также продолжит «инвестиции» в ядерный щит. Соединенные Штаты намерены обновить свой ракетный потенциал. Для этих целей они вооружат свою армию новыми моделями межконтинентальных баллистических ракет.

Ранее сообщалось, что западный эксперт Джон Келлер раскрыл, почему США боятся российских гиперзвуковых ракет.