Эфир: Традиции донорства и запасы крови в России обсудили в медиацентре «Патриот»

Во вторник, 20 апреля, в 12:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели онлайн-эфир на тему «Донорство в России».

Каждый год 20 апреля в России отмечается один из важных социальных праздников — Национальный день донора. 20 апреля 1832 года молодой петербургский акушер Андрей Вольф впервые успешно провел переливание крови роженице с кровотечением. Кровь своей жене отдал супруг.

Ежегодно в России более 1,5 миллиона человек нуждаются в переливании крови. Так, Москве ежедневно требуется более 200 литров донорской крови. И более 30% крови для переливания в Москву поступает из других регионов России. Кровь и компоненты крови необходимы детям, препараты крови нужны женщинам в послеродовом периоде, пациентам, попавшим в ДТП, военнослужащим и полицейским.

Как сегодня восполняются банки крови с учетом сложной эпидемиологической ситуации? Когда уже ученые внедрят надежные и эффективные заменители крови? Насколько продвинулась современная медицина в лечении заболеваний крови? Как стимулируется донорское движение в России и в мире, нужно ли платить донорам?

На эти и другие вопросы в рамках прямого эфира ответили: председатель правления в МОБО «Национальный центр социальной помощи» Марина Францева, специалист по пропаганде Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Станислав Давыдов, заведующая отделением переливания крови Петербургского онкоцентра Ольга Котова.