Закон об использовании знаков СМИ на митингах прошел второе чтение в Госдуме

Москва, 20 апреля. Государственная дума РФ приняла во втором чтении проект закона о штрафе до 30 тысяч рублей за незаконное использование на митингах отличительных знаков СМИ.

Помимо этого, Госдума РФ приняла законопроект о введении штрафов за публикацию в прессе материалов СМИ-иноагентов без соответствующей маркировки.

Ранее правоохранительные органы Московской области и прокуратура Пермского края напомнили, что участие в несогласованных массовых акциях предусматривает ответственность для россиян.