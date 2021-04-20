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Закон об использовании знаков СМИ на митингах прошел второе чтение в Госдуме
ФБА «Экономика сегодня»  /  Борис Гришин
Политика

Закон об использовании знаков СМИ на митингах прошел второе чтение в Госдуме

  /   Обновлено: 20 апреля 2021 14:16

Москва, 20 апреля. Государственная дума РФ приняла во втором чтении проект закона о штрафе до 30 тысяч рублей за незаконное использование на митингах отличительных знаков СМИ.

Помимо этого, Госдума РФ приняла законопроект о введении штрафов за публикацию в прессе материалов СМИ-иноагентов без соответствующей маркировки.

Ранее правоохранительные органы Московской области и прокуратура Пермского края напомнили, что участие в несогласованных массовых акциях предусматривает ответственность для россиян.

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