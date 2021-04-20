Крымский депутат Константинов увеличил доход на 3,3 млн рублей в 2020 году

Симферополь, 20 апреля. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в 2020 году заработал на 3,3 млн рублей больше, чем в прошлом. Об этом свидетельствует его доходная декларация.

Депутат владеет квартирой и пятью нежилыми помещениями общей площадью 95,3 и 6,1 тысячи квадратных метров, соответственно. Автомобили Jeep Wrangler, Mitsubishi Pajero Sport и BMW X7 с прицепом находятся в собственности председателя. В декларации указано, что доход Константинова составил 25,4 млн рублей. В 2019 году депутат заработал в три раза больше, чем в 2018.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников второй год подряд занимает место самого богатого депутата, сообщает НСН. Заработок политика составил 180,9 млн рублей.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заработал меньше. Премьер-министр задекларировал в 2020 году почти 20 млн рублей.