Виталий Милонов рассказал о турецкой коррупции в туристической отрасли

На турецких курортах россияне, сами того не подозревая, могут отдыхать бок о бок с настоящими террористами. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы Виталий Милонов.

Собеседник прокомментировал новость о том, что скоро могут быть открыты чартерные рейсы на популярные египетские курорты.

«Это, безусловно, важный шаг. Так получилось, что туристическая отрасль России активно подпорчена турецкой коррупцией. Многие туроператоры ведут себя назойливо и не предлагают никакой альтернативы, кроме как сомнительный турецкий отдых, подвергая опасности отдыхающих», — сообщил депутат.

Виталий Милонов отметил, к каким последствиям может привести подобная политика туроператоров.

«Непонятно, с кем россияне будут отдыхать. Возможно, со своими согражданами, а может быть, с террористами, которые будут залечивать раны, полученные в Сирии», — пояснил собеседник ФАН.

ФБА «Экономика сегодня» / Елена Васильева

В завершение он еще раз отметил важность для наших сограждан иметь возможность выбирать места для путешествий.

«В Египте ситуация другая. Правительство там сделало многое для того, чтобы снизить уровень опасности в стране. Мне кажется, что в настоящий момент Хургада и Шарм-эш-Шейх более предпочтительные места для россиян, которые, в силу северного расположения территории РФ, выходя в отпуск весной или осенью, хотят отдохнуть в жарком климате. Однако переплачивать за это они тоже не хотят», — подытожил Виталий Милонов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что чартеры из России в Египет планируют открыть в ближайшее время.