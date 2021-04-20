Военные Чада подтвердили гибель переизбранного президента страны

Нджамена, 20 апреля. Переизбранный 20 апреля на очередной срок президент Чада Идрис Деби погиб от ранений, полученных на передовой.

Информацию об этом журналистам Agence France-Presse подтвердили военные.

«Верховный главнокомандующий вооруженных сил Идрис Деби Итно только что испустил свой последний вздох, защищая территориальную целостность на поле боя», — говорится в официальном заявлении генерала Азема Бермандоа Агуна.

Как сообщает источник РИА Новости, Идрис Деби приезжал на фронт праздновать победу над повстанцами.

Президентские выборы в Чаде состоялись 11 апреля, правящая партия сообщала о высокой явке.