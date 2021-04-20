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Военные Чада подтвердили гибель переизбранного президента страны
wikipedia.org  /  Bagassi Koura (VOA) / Public Domain
Политика

Военные Чада подтвердили гибель переизбранного президента страны

  /   Обновлено: 20 апреля 2021 14:12

Нджамена, 20 апреля. Переизбранный 20 апреля на очередной срок президент Чада Идрис Деби погиб от ранений, полученных на передовой.

Информацию об этом журналистам Agence France-Presse подтвердили военные.

«Верховный главнокомандующий вооруженных сил Идрис Деби Итно только что испустил свой последний вздох, защищая территориальную целостность на поле боя», — говорится в официальном заявлении генерала Азема Бермандоа Агуна.

Как сообщает источник РИА Новости, Идрис Деби приезжал на фронт праздновать победу над повстанцами.

Президентские выборы в Чаде состоялись 11 апреля, правящая партия сообщала о высокой явке.

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