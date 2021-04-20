Лукашенко рассказал, от кого зависит нормализация в Донбассе

Минск, 20 апреля. Урегулирование ситуации в Донбассе зависит исключительно от Украины, уверен президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он провел встречу с депутатом Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгением Шевченко. В ходе переговоров Лукашенко заметил, что только Украина способна повлиять на прекращение конфликта в Донбассе. Соблюдение Минских соглашений позволит стране только выиграть в среднесрочной перспективе, выразил уверенность Лукашенко.

Подобный вариант уже прорабатывался совместно как с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, так и с нынешним — Владимиром Зеленским, сообщил глава Белоруссии.

Лукашенко ранее заметил, что не возражает против переноса переговорной площадки Трехсторонней контактной группы по Донбассу из Минска в другое место.