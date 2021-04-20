Генпрокуратура Чехии заявила о причастности организаторов взрыва к делу Скрипалей

Прага, 20 апреля. Подозреваемые в организации взрыва на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году причастны к «делу Скрипалей». Об этом заявил генеральный прокурор страны Павел Земан.

По его словам, подозреваемыми являются двое мужчин, их ранее в Великобритании идентифицировали как «российских агентов», которые стоят за «отравлением» Сергея Скрипаля. Власти Чехии считают, что целью взрыва были боеприпасы, которые хранились у болгарского торговца оружием и предназначались для экспорта.

Как считает депутат Мосгордумы Андрей Медведев, чешский скандал получает интересный поворот. Сначала выслали российских дипломатов, а затем отыграли ситуацию, заявив, что это не теракт.

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«Ну, а теперь вспомним одну чудесную тему, которую нарыли болгарские журналисты. Что оружие, которое США покупали в Сербии и Болгарии для афганской армии, оказывалось в Сирии у боевиков. Ну так вот вопрос теперь имеется», — цитирует Медведева издание «Русские онлайн».

Депутат задается вопросом, покупали ли оружие в Болгарии или через болгарскую «прокладку». Ситуация складывается так, что происходит довольно осознанный бизнес на неочевидной, но всем понятной поддержке террористов, заключил он.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не планирует беседовать с чешскими властями на фоне обострения отношений с этой страной.