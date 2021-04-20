Вооруженные силы ЦАР установили контроль над городом Маркунда

Банги, 20 апреля. Вооруженные силы ЦАР при поддержке российских инструкторов и руандийских военнослужащих провели операцию по зачистке приграничного города Маркунда от боевиков.

Премьер-министр Центральноафриканской Республики Фирмен Нгребада поздравил национальную армию и союзников с восстановлением порядка на севере страны. Ранее аналогичным образом под полный контроль правительственных сил перешли населенные пункты Батангафо и Кабо.

Маркунда расположена в непосредственной близости от Республики Чад. Часть недобитых радикалов из подконтрольной экс-президенту ЦАР Франсуа Бозизе «Коалиции патриотов за перемены» пересекла границу и скрылась в соседнем государстве, когда отряды центральноафриканских войск прибыли в город.

При этом чадские пограничники не стали преследовать бандитов, что еще раз подтверждает наличие договоренностей между бандформированиями и Чадом. С выходом к северным рубежам страны национальная армия перекрыла канал поставки оружия, снаряжения и подкреплений для боевиков, оставшихся в республике после разгрома «Коалиции».

Ликвидация разрозненных отрядов еще не завершена, но силовики планируют нейтрализовать их в ближайшее время. Между тем правительство уже переключается на более актуальную задачу — восстановление национальной экономики.