Украина намерена втянуть НАТО в войну, развязанную против собственных граждан

Москва, 20 апреля. Претензии Киева по вступлению в НАТО в скорейшем времени пока не имеют перспектив на реализацию, утверждает профессор кафедры дипломатии МГИМО Владимир Пряхин.

Эксперты сходятся во мнении о том, что Украина готовит Западу коварный план. Зачем Киев хочет втянуть НАТО в войну в Донбассе, рассказал Владимир Пряхин.

Аналитик отмечает, что Североатлантический альянс не принимает «проблемные», нестабильные страны, которые участвуют в каких-то конфликтах.

«Именно поэтому Латвия и Эстония были приняты только тогда, когда вопреки протестам России удалось закрыть полевые присутствия ОБСЕ в Риге и Таллине: мол, они там больше не нужны, проблем у местных политических элит с русскоязычными нет. С Украиной этот трюк не пройдет — о какой стабильности может идти речь, если в стране стреляют?» — задается вопросом профессор.

По мнению Пряхина, попыткой продавить идею о незамедлительном удовлетворении заявки Украины на вступление в Альянс киевские власти пытаются вовлечь НАТО в войну, развязанную против собственных граждан.

«Статья 5 основополагающего договора НАТО предусматривает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран-участниц будет рассматриваться как нападение на всех», — подчеркивает политолог.

Однако, по мнению профессора МГИМО, сами представители Альянса воевать не хотят, чем крайне недовольны в Киеве — вице-премьер украинского правительства по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что нынешний подход НАТО в отношении Украины «недостаточен».