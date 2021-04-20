Тарасов намекнул на ужасный брак с Бузовой

Москва, 20 апреля. Футболист Дмитрий Тарасов и телеведущая Ольга Бузова не смогли построить семейное счастье. Отношения были омрачены скандалами, на что спортсмен намекнул в новом посте в Instagram.

Брак со звездой скандального телепроекта «Дом-2» продлился у Тарасова четыре года. Сейчас спортсмен счастлив с моделью Анастасией Костенко, которая подарила ему двух дочерей.

Prt Scr instagram.com / @tarasov23

Футболист на своей странице в Instagram сравнил настоящие и прошлые отношения, показав, как сильно изменилась его личная жизнь. Раньше его романы сопровождались истериками, слезами, изменами и ссорами, сейчас же отношения построены на гармонии и любви.

«Отношения в прошлом: выносили друг другу мозги, измены, ссоры, слезы, сопли и страсть», — написал Тарасов, намекая на ужасный брак со второй супругой.

Спортсмен уверяет, что отношения с Костенко у него прекрасные. Он также похвастался, что с супругой у него «отличный секс».

Бузова и Тарасов официально поженились в 2012 году. Их роман сперва был похож на сказку, но через некоторое время влюбленных поглотили скандалы. В 2016 году звезды развелись.