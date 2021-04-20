Навальный им не нужен: Альгис Микульскис о лицемерии оппозиции и ее кураторов из США

Сводки о состоянии здоровья Навального заполонили интернет. Оппозиционные ресурсы скрупулезно рисуют перед целевой аудиторией картины одну страшнее другой, но под аккомпанемент этого инфошума все яснее вырисовывается подозрение: судьба сидельца «людей с хорошими лицами» не интересует. Ведь у них впереди — грызня за лидерство в рядах оппозиции, пока их кумир — в тюрьме.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис пытается понять истинные цели «радетелей о голодающем Навальном» и разоблачить некоторые из их фейков.

«Рукопожатная» интернет-общественность рыдает. Экзальтированные дамы и господа заламывают руки в священном гневе на «эту страну», а ближайшие соратники узника рвут на грудях простенькие рубахи, стараясь не повредить при этом тысячедолларовые галстуки. Все-все — за Навального! Вот буквально все несколько процентов населения России и десяток-другой заграничных знаменитостей, чьи секретари не глядя подмахнули воззвания о солидарности и забыли об этом в следующую секунду…

На первый взгляд создается впечатление, что происходит нечто судьбоносное для государства и мира, а главный фигурант этих тектонических процессов — личность неимоверных масштабов, этакий новый Ганди, не меньше.

На второй взгляд становится непонятным, на что рассчитывают сценаристы и режиссеры этой клоунады, с их перечнем чуть ли ни всех известных миру болезней, которыми внезапно захворамши Алексей Анатольич, с их нескончаемыми жалобами на режимы — тюремный и «путинский», с этой голодовкой, не очень похожей на правду… Ну а как прикажете понимать вот этот шедевр за авторством «лечащего врача Навального» Анастасии Васильевой?

«18 апреля 2021 года Нас, врачей, не пустили к умирающему Алексею Навальному. Это нечеловеческая жестокость. 19 апреля 2021 года Переводить здорового человека в больницу, где отделения разные, но ВСЕ пациенты лежат с туберкулезом, это совсем жесть. Это непрофессиональное и гестаповское решение насильно привить туберкулез человеку со сниженным иммунным статусом, чтобы только не пустить к нему врачей».

Федеральное агентство новостей /

И лишь на третий — вырисовывается абсолютно четкая картина происходящего: Навальный им... не нужен! Ни внутренним единомышленникам, ни внешним кураторам. Вернее, нужен, но явно не на свободе.

Пообщавшись по телефону с правозащитником Марией Бутиной, я в своих предположениях лишь укрепился.

«На свободе Навальный никому не выгоден. Потому что там активно разворачивается борьба за власть, и все эти деятели — как пауки в банке — уже начинают передел очень серьезных финансовых ресурсов, большая часть которых попадает к ним, в том числе из западных стран, — убеждена Бутина. — Естественно, речь идет и о претензиях на власть, о том, кто будет лидером этого протеста. Другой разговор — никто из них не готов рисковать своей жизнью и свободой. Мы же видим, что эти лидеры руководят всеми акциями из-за рубежа. Естественно, Навальный им нужен как некая сакральная жертва, которая где-то далеко и физически не представляет угрозы с точки зрения конкурентной борьбы за власть».

То есть ты, Алексей, посиди — мы уже подхватили твое знамя борьбы, которое, кстати, тебе теперь вряд ли отдадим, но в интернете повоюем. А вы, хомячки, выходите под тычки Росгвардии и последующие судебные разбирательства с потенциальными тюремными сроками. Словом, «душою мы с вами в Москве, а телами, к сожалению, в Вильнюсе».

Цинизм каких-то запредельных масштабов, вам не кажется? Да еще и с объяснениями, как у сторонника Навального Владимира Милова:

«Мы решили, что мне сейчас лучше не попадать в эту всю арестную ситуацию, потому что у меня есть очень важный участок работы».

Верим, Владимир! Очень важный участок работы. И главное — безопасный. Без «арестных ситуаций» и прочих неудобств. Вы только побольше слезливых историй своей целевой аудитории подбрасывайте — она у вас совестливая, критическим мышлением не обладает и проглотит любую ахинею, лишь бы в ее тексте было слово «Навальный».

Федеральное агентство новостей\ /

К слову, о его голодовке… Я вот прочитал на днях у одного сведущего человека, что такой протестный акт, как «голодовка», в местах лишения свободы проходит несколько иначе, чем описывают на оппозиционных ресурсах. Голодающего, например, изолируют в отдельное помещение, на него заводится специальный журнал… От всех личных продуктов питания будьте любезны избавиться. Еду приносят три раза в день, оставляют на час, и все это — под протокол. Плюс ежедневный осмотр врача. Рассказывали ли о чем-то подобном адепты секты нашего персонажа? Не припомню что-то…

А вообще, за жизнь Алексея Навального переживать, конечно, стоит. Но не по причине его «голодовки», «болезней» и душевных огорчений, а из-за недавнего заявления советника президента США по нацбезопасности Джека Салливана. Он тут начал разглагольствовать о карах, которые постигнут Россию в случае смерти «революционера».

Известный своими меткими формулировками депутат Госдумы Руслан Бальбек в интервью РИА Новости четко обозначил, что «билет на тот свет» Навальному уже выписан:

«Соединенные Штаты на весь мир объявили, что Навальному жить осталось недолго, они ему уже выписали билет на тот свет, лишь бы России напакостить. А вот теперь пусть знаменитый блогер и прочувствует, что такое американская дружба, — как говорится, дружим, пока нужен. Я уверен, что советник Байдена тем самым отправил Навальному прощальное письмо: мол, работали вместе, но все пошло не так, и живой ты нам не нужен, извини, но вот так».

Что ж… Продолжаем следить за развитием ситуации и желаем Навальному здоровья. Хоть со счетов его, кажется, свои уже списали.