Сразу несколько жилых домов загорелись в Нижегородской области из-за пала сухой травы

Нижний Новгород, 20 апреля. Восемь домов полыхают в селе Ивановское в результате пала сухой травы, передает Главное управление МЧС. Площадь пожара пока не уточняется.

Информации о погибших или пострадавших в результате пожара не поступало. Также неизвестно, сколько человек личного состава и единиц спецтехники привлечено для ликвидации последствий возгорания.

Пожар, вспыхнувший после взрыва газа в трехэтажном жилом доме в Нижегородской области, удалось ликвидировать, сообщало Федеральное агентство новостей. Работы по разбору завалов уже завершены, все обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.