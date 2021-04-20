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Сразу несколько жилых домов загорелись в Нижегородской области из-за пала сухой травы
vk.com  /  группа ГУ МЧС России по Мурманской области
Происшествия

Сразу несколько жилых домов загорелись в Нижегородской области из-за пала сухой травы

  /   Обновлено: 20 апреля 2021 14:20

Нижний Новгород, 20 апреля. Восемь домов полыхают в селе Ивановское в результате пала сухой травы, передает Главное управление МЧС. Площадь пожара пока не уточняется. 

Информации о погибших или пострадавших в результате пожара не поступало. Также неизвестно, сколько человек личного состава и единиц спецтехники привлечено для ликвидации последствий возгорания.

Пожар, вспыхнувший после взрыва газа в трехэтажном жилом доме в Нижегородской области, удалось ликвидировать, сообщало Федеральное агентство новостей. Работы по разбору завалов уже завершены, все обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

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