Эксперт прокомментировала использование препарата «КОВИД-глобулин»

В ходе онлайн-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Донорство в России» председатель правления Национального центра социальной помощи Марина Францева рассказала о препарате «КОВИД-глобулин», применение которого было одобрено Минздравом РФ.

Напомним, что уникальный препарат был создан на основе плазмы крови переболевших коронавирусом и стал первым в мире зарегистрированным лекарством такого типа.

«Донорская плазма регулярно использовалась для производства медицинских препаратов, это нормально. Нет ничего удивительного в том, что сейчас плазма переболевших ковидом используется для создания такого лекарства. В острые периоды пандемии такая практика показывала положительную динамику в выздоровлении пациентов», — объяснила суть медицинской программа эксперт.

В ходе конференции, на которой обсуждались острые вопросы донорского движения в России и мире, речь зашла и о таком явлении, как презумпция согласия донора. Закрепленную в законодательстве ряда стран практику церковное сообщество считает недопустимым, отчего возникает общественный конфликт.

«Это сложная тема. Наверное, должна быть система, которая существует в западных странах, когда человек при жизни дает свое согласие после смерти стать донором. Было обсуждение законодательства, но к единому мнению пока не пришли», — рассказала о ситуации в России Марина Францева.

В ходе эфира общественный деятель пояснила, какие льготы ждут постоянных доноров в нашей стране.