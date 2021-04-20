Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации

Начало нового месяца — время традиционных изменений для всех россиян, в том числе для пенсионеров и получателей социальных выплат. Май 2021 года не исключение. Подробнее — в материале ФАН.

Кто получит майскую пенсию раньше

По традиции гражданам, которые получают пенсионные выплаты в числа, попадающие в каком-либо месяце на выходные и праздничные дни, деньги выплачивают раньше. Не станет исключением и май 2021 года. Пенсионерам, которые получают пенсии в первых числах месяца (то есть день выплаты приходится на первомайские праздники), деньги перечислят до 30 апреля. Тем, кто получает выплаты с восьмого по десятое число (то есть день выплаты приходится на празднование Победы), пенсию тоже начислят раньше — в период с 4 по 7 мая.

Кому в мае в России увеличат пенсию

Плановая индексация пенсий с начала мая в РФ не планируется. Предыдущая индексация выплат была проведена 1 апреля 2021 года, она коснулась получателей социальных пенсий. Социальные пенсии были повышены на 3,4%, их средний размер по России превысил десять тысяч рублей. Ранее. В начале года на 6,3% были проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров.

Что касается майского повышения пенсий в России, то с 1 мая пересчитают (естественно, в сторону увеличения) доплаты к пенсиям летчиков и членов летных экипажей в гражданской авиации, а также увеличат выплаты некоторым категориям пенсионеров, трудившихся в угольной промышленности.

Отдельный вопрос — индексация пенсий работающим пенсионерам, о которой неоднократно рассказывал ФАН. Ответ на этот вопрос, по мнению экспертов и политиков, прозвучит в послании президента России Федеральному собранию, которое прозвучит 21 апреля. Однако в какой форме и каким категориям работающих пенсионеров будет проведена индексация, пока не известно. Впрочем, ждать осталось недолго — послание президента России Владимира Путина будет оглашено в среду, 21 апреля, начало прямой трансляции в 12:00. Подробности — в инфографике ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Кто получит в мае 2021 года единовременную выплату

По традиции к Дню Победы все ветераны Великой Отечественной войны — участники и инвалиды — получат единовременную федеральную выплату. В 2021 году она составит десять тысяч рублей. Кто именно получит эти деньги, представлено в инфографике ФАН.

Кроме того, не забывают своих ветеранов и регионы. Региональные выплаты отличаются в зависимости от регионов и составляют от 10 до 25 тысяч рублей. Эти деньги получат ветераны и инвалиды войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, другие категории граждан.

Отметим, помимо нескольких законопроектов, касающихся индексации пенсий работающим пенсионерам, в Госдуме есть также проекты законов о дополнительной индексации в России социальных выплат, которую предлагается провести летом. Возможно, один из предложенных депутатами законопроектов уже в ближайшее время обретет статус закона.