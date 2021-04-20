Нетрезвый мужчина угрожал зарезать дежурного врача в Великих Луках

Великие Луки, 20 апреля. Росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину, угрожавшего убить дежурного врача в городе Великие Луки Псковской области. Задержанного передали полицейским.

В медучреждении на улице Пушкина сработала кнопка тревожной сигнализации. На место немедленно прибыла группа вневедомственной охраны, которая скрутила дебошира.

Оказалось, что великолучанин ранее работал в больнице. Он по неустановленной причине угрожал ножом одному из сотрудников. Росгвардейцы задержали 33-летнего злоумышленника. Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Буйный пассажир автобуса, курсирующего между Владивостоком и бухтой Емар, отправится в колонию строгого режима на шесть с половиной лет за конфликт с поножовщиной, сообщало Deita. Мужчина свою вину не признал и в суде заявил, что не знает, по какой причине мог нанести пострадавшему ножевое ранение.