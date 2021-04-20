Лукашенко не против переноса переговорной площадки по Донбассу из Минска

Минск, 20 апреля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на просьбу Украины о переносе из Минска переговорной площадки Трехсторонней контактной группы по ситуации в Донбассе.

По его словам, в этом нет никакой проблемы. Киев может изменить место проведения консультаций по урегулированию гражданского конфликта на юго-востоке Украины. Такое заявление он сделал в ходе беседы с народным депутатом Верховной рады Евгением Шевченко.

«Да ради бога. Если Украине это выгодно и пойдет на пользу, мы будем только приветствовать», — сказал он.

Ранее Лукашенко сообщил о задержании подозреваемых в покушении на его детей. Глава республики обвинил спецслужбы США в организации предполагаемого преступления.