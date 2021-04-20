Сбежавший из Лондона принц Гарри тайно встретился с отцом

Лондон, 20 апреля. Принц Гарри до своего побега из Лондона тайно встретился в Виндзорском замке с отцом, принцем Чарльзом после похорон герцога Эдинбургского Филиппа, которого не стало 9 апреля.

Отец и сын, оставшись наедине друг с другом, гуляли и беседовали. О чем разговаривали принцы, остается неизвестным. После секретной прогулки Гарри присоединился к «семейному мероприятию». Скорее всего, это был поминальный ужин в честь покойного принца.

Примечательно, что принцу Гарри изначально было запрещено посещать любые собрания с членами королевской семьи, кроме похорон дедушки. Дело в том, что он не успел соблюсти обязательный десятидневный карантин по приезде в Лондон из США. Но особые обстоятельства и влияние родственников позволили ему присоединиться к семье, пишет Daily Mail.

Global Look Press / FrankHoemann/SVEN SIMON

Принц Гарри живет вместе с женой Меган Маркл и их сыном в Соединенных Штатах. Узнав о смерти Филиппа, Гарри приехал в Лондон, оставив беременную жену дома. Маркл запретили уезжать из-за интересного положения, пишет «Мир 24».

Отношения в королевской семье весьма осложненные. Родственники до сих пор не могут принять отказ Гарри и его возлюбленной от исполнения королевских обязанностей. Масла в огонь добавило скандальное интервью супругов американской журналистке Опре Уинфри.