Жителю Новочеркасска грозит штраф за покупку пива подросткам перед ДТП

Новочеркасск, 20 апреля. Полиция установила личность местного жителя, который купил шесть литров пива подросткам, разбившимся позже в ДТП.

Правоохранители составили в отношении мужчины протокол об административном правонарушении. За вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя жителю Новочеркасска грозит штраф до 3 тысяч рублей.

Накануне аварии молодой мужчина по просьбе подростков купил в магазине четыре бутылки пива по 1,5 литра и отдал алкоголь несовершеннолетним. Спустя несколько часов легковой автомобиль с детьми врезался в дерево в районе Машиностроительного переулка. Пятеро из шести подростков погибли.

Ранее в Новочеркасске возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщал ФАН.