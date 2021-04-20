Восемь лет без перемен: что Сербии дало Брюссельское соглашение по Косово

Восемь лет назад в Брюсселе между представителями самопровозглашенного государства Косово и Республики Сербия при посредничестве Евросоюза было подписано соглашение. После шести месяцев тяжелых переговоров свет увидел документ, представленный как «большой успех европейской дипломатии».

Свои подписи под соглашением 2013 года в присутствии занимавшей пост министра иностранных дел ЕС Кэтрин Эштон поставили главные переговорщики — Ивица Дачич и Хашим Тачи. Тогда они подчеркнули, что документ представляет собой «начало новой эры – эпохи примирения».

Это соглашение должно было привести к созданию Союза из 10 муниципалитетов с сербским большинством, которые находятся к югу и северу от реки Ибар. Предполагалось, что у новой единицы будет свой президент, вице-президент, парламент и официальные символы — герб и флаг.

Союз сербских муниципалитетов был призван гарантировать осуществление прав проживающих в южной провинции сербов в области образования, здравоохранения, экономического развития. Из 15 пунктов Брюссельского соглашения шесть относились именно к этому вопросу. Другие касались работы полиции, судебной системы, местных выборов и энергетики.

Однако спустя годы можно с уверенностью сказать, что соглашение, подписанное в бельгийской столице, не работает. Брюссель до сих пор не смог заставить Приштину уважать совместно установленные правила.

Сегодня выполнены только те пункты, реализация которых зависела от Белграда. Со стороны временных институтов Приштины многое делается для обострения конфликта. Так, были применены санкции в виде 100% пошлин на товары из центральной Сербии, что заблокировало диалог. Кроме того, созданный Союз сербских муниципалитетов до сих пор остается без официального признания албанскими властями и не может полноценно работать.

Федеральное агентство новостей /

Ивица Дачич, нынешний спикер сербского парламента, в годовщину подписания документа заявил, что Белград не будет предпринимать никаких шагов по отзыву своей подписи под Брюссельским соглашением — несмотря на то, что оно не соблюдается албанской стороной, Сербия хочет остаться конструктивным фактором в переговорах.

«Брюссельское соглашение было подписано именно из-за тех положений, которые касаются образования Союза сербских муниципалитетов. Совершенно очевидно, что никому и в голову не приходило тогда, что наступят годы, когда оно не только будет игнорироваться, но Приштина вообще откажется принять это соглашение», — сказал Дачич.

Глава парламента подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что Кэтрин Эштон, если бы она осталась в должности Высокого представителя ЕС, подняла бы вопрос об ответственности за отказ от реализации его пунктов.

Однако объективная политическая ситуация такова, что полномочия Эштон были нарушены в последующие годы, когда Высоким представителем была Федерика Могерини, потому что за ее спиной «стояли некоторые из сильнейших стран Европы, которые проводили политику в своих интересах».

Дачич считает, что Европейский Союз должен быть обеспокоен вопросом нарушения своего авторитета, когда речь идет о выполнении Брюссельского соглашения.

«Таким образом, страны ЕС подтвердили, что их авторитет практически равен нулю, и в этом смысле поднимается вопрос о целесообразности дальнейших переговоров с Приштиной», — подчеркнул он.

Однако, по словам спикера парламента, Белград ничего не потерял, подписав этот документ, потому что после этого начались переговоры о членстве Сербии в ЕС.

«Это было прямым следствием подписания Брюссельского соглашения», — напомнил он.

Дачич подчеркнул, что Белград имеет законное право требовать выполнения Брюссельского соглашения от всех сторон, но вопрос заключается в том, «приходит ли это в голову властям в Приштине».

Этот вопрос особенно актуален сейчас, так как новый премьер-министр Косово Альбин Курти, а также президент Вьоса Османи ясно дали понять, что диалог с Белградом для них не является приоритетной темой. При этом президент Сербии Александр Вучич объявил в пятницу, что поедет в Брюссель и что ожидает конструктивных переговоров, а также продолжения диалога по Косово в мае или июне 2021 года.

Глава Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович назвал Брюссельское соглашение «краеугольным камнем», который позволил сербскому народу выжить и остаться в Косово и Метохии и открыл пространство для дальнейшего диалога.

Федеральное агентство новостей /

Специально для международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах Петкович прокомментировал нынешнее положение дел. Он напомнил, что прошло 2922 дня с момента подписания документа, однако Приштина продолжает нарушать его и отказывается выполнять его основную суть — формирование Союза сербских муниципалитетов.

По его оценке, такие отношения между Приштиной, а также европейскими посредниками, которые не в состоянии обеспечить его выполнение в течение такого длительного срока, вызывают разумные сомнения в отношении того, как Приштина и ЕС будут относиться к новому соглашению с Белградом. Страна не может строить будущее на призрачных иллюзиях.