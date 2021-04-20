Рэпер L'One вернул себе творческий псевдоним

Москва, 20 апреля. Певец Леван Горозия поделился с поклонниками на своей странице в Instagram радостной новостью: он смог вернуть свой творческий псевдоним L'One.

На протяжении нескольких лет исполнитель пытался отсудить у Black Star свой псевдоним. И вот процесс завершился: артист подписал соглашение с Павлом Курьяновым (Пашу) и Вальтером Леруссе. Теперь рэпер может использовать свое творческое имя на сцене.

«На протяжении семи лет мы вместе делали одно большое дело и вместе шли к успеху. Семь лет творчества, которое объединяло нас и делало нас сильнее. Спасибо всей команде Black Star за это крутое время, за поддержку и за музыку, которая навсегда останется в этой истории», — написал певец на своей странице в Instagram.

Prt Scr youtube.com / @l_one_mars

Он сообщил, что разбирательства завершились, а участники этой истории с уважением относятся друг к другу и желают успехов в работе.

В прошлом году из Black Star ушел известный хип-хоп-исполнитель Тимур Юнусов (Тимати). Артист признался, что оставил команду, поскольку решил посвятить себя бизнесу. По его словам, это направление ему больше интересно.