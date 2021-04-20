Суд оставил в СИЗО экс-парламентария Алтайского края Стеллу Штань

Барнаул, 20 апреля. Алтайский краевой суд оставил в силе постановление районного суда Барнаула об аресте бывшего представителя губернатора и правительства края в региональном парламенте Стеллы Штань.

Бывшего депутата Штань задержали в Барнауле 1 апреля. Ее обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). На следующий день суд заключил под стражу чиновницу до 30 мая. Адвокат Штань 8 апреля подала апелляцию на это судебное решение в Алтайский краевой суд. Судья отклонил ходатайство и оставил женщину в СИЗО.

По данным следствия, в декабре 2015 года директор частного детсада «Хеппи беби» совместно со Штань представили в управление образования и молодежной политики региона фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения. Стоимость объекта в разы превышала его рыночную цену. В результате мошенничества женщины завладели 14 млн рублей, выделенными детсаду в качестве субсидии.

И. о. главы администрации Горбунков, подозреваемый в мошенничестве, вероятнее всего, будет находиться под стражей в СИЗО №1 «Кресты» в Колпине, сообщал ФАН. По версии следствия, чиновник совершил махинации на 597 тыс. рублей.