В жилом доме в Санкт-Петербурге произошел пожар

Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Приморском районе Петербурга. Горела трехкомнатная квартира на четвертом этаже по адресу: Ланское шоссе, дом 20, корпус 1.

Известно, что возгорание произошло в одной из комнат, огонь распространился на площади в 16 квадратных метров. Очевидцы сняли видео с улицы, как пламя пылает на балконе. Кадры с места события попали в распоряжение Федерального агентства новостей.

Тушили огонь девять спасателей, были привлечены две единицы техники. Сейчас пожар потушен, информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.