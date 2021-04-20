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В жилом доме в Санкт-Петербурге произошел пожар
Происшествия

В жилом доме в Санкт-Петербурге произошел пожар

Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Приморском районе Петербурга. Горела трехкомнатная квартира на четвертом этаже по адресу: Ланское шоссе, дом 20, корпус 1.

Известно, что возгорание произошло в одной из комнат, огонь распространился на площади в 16 квадратных метров. Очевидцы сняли видео с улицы, как пламя пылает на балконе. Кадры с места события попали в распоряжение Федерального агентства новостей.

Тушили огонь девять спасателей, были привлечены две единицы техники. Сейчас пожар потушен, информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.

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