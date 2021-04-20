Возлюбленный Анастасии Макеевой назвал бывшую жену «грязным существом»

Москва, 20 апреля. Возлюбленный актрисы и певицы Анастасии Макеевой, бизнесмен Роман Мальков конфликтует с бывшей женой Светланой из-за общих детей и нелестно отзывается об экс-супруге.

Сейчас четверо детей Малькова живут с матерью в Словении, однако избранник Макеевой рассчитывает перевезти их в Москву. На своей странице в Instagram бизнесмен опубликовал кадры, на которых он разговаривает с шестилетним сыном по видеосвязи и предлагает мальчику переехать к нему. Мальков подчеркнул, что ни одна женщина не запретит ему общаться с детьми.

«Люблю тебя, мой малыш! А тебе, Светлана, — здоровья и хорошего эфира на «Пусть говорят». Такого грязного существа я не встречал в жизни!» — написал возлюбленный актрисы.

Prt Scr instagram.com / @malkov_roman_mr

Бойфренд Макеевой уточнил, что под словом «существо» он подразумевает «божье создание, опустившееся до того, чтоб продать душу дьяволу», то есть, представителям СМИ. Однако экс-супруга Малькова не оставила выпад бывшего мужа без ответа. Женщина рассказала на своей странице в Instagram, что ее старшего сына попытались подкупить, пообещав ему шикарную жизнь в Москве с домработницей, личным водителем одеждой и тусовками, пишет «Вечерняя Москва».

«Для этого необходимо было снять видео, где папа задает вопросы про маму, а старший сын пытается доказать, что я плохая», — написала бывшая жена Малькова.

Анастасия Макеева, как и ее возлюбленный, обвиняла его экс-супругу в продажности. Актрису возмутило, что женщина приехала в Москву на деньги одного из телеканалов и поделилась откровениями в студии.