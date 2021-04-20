Российские АПЛ проекта «Ясень-М» способны вести залповый огонь «Калибрами» и «Ониксами»

Москва, 20 апреля. Отечественные атомные подлодки проекта 885М шифр «Ясень-М» могут осуществлять стрельбу залпом с помощью крылатых ракет «Калибр-ПЛ» и «Оникс».

Источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщает, что российская подлодка «Казань» проекта 885М в рамках госиспытаний продемонстрировала стрельбу залпом двумя ракетами «Калибр» и «Оникс» из вертикальной пусковой установки и торпедного аппарата.

«В ноябре 2020 года в ходе государственных испытаний с «Казани» был выполнен залп, подтвердивший возможность подобного рода пусков», — отмечает собеседник издания.

Стрельба выполнялась с использованием «Калибров» по цели на берегу, а ракета «Оникс» поразила надводную цель из торпедного аппарата.

Опасность и эффективность «Ясеня-М» признали и эксперты из США — по мнению аналитиков, главная угроза подобных отечественных субмарин заключается в их способности незаметно и практически бесшумно двигаться.